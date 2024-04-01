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В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО

1 апреля 2024 10:26
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В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО

В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО, Всемирный День Здоровья. Мероприятие состоится 6 и 7 апреля в ТК ГуДок.

По социологическим исследованиям 2023 года уже более 49% жителей Самары отдают предпочтение Здоровому Образу Жизни.

Для гостей фестиваля приготовили интерактивное приключение в методики оздоровления!

Лекции о Красоте и Здоровье, аллея творческих Мастер-Классов и консультаций специалистов.

На втором этаже семинары по психологии, трансформационные игры, йога, фитнес, телесные и уникальные звуковые практики, художественные классы и чайный дом с церемониями и мастер-классами.

Здесь можно погрузиться в спокойную и глубокую атмосферу.

Выбирайте то наполнение, что соответствует вашему запросу и записывайтесь!

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ - свободное посещение.
Не требует регистрации

Полное расписание: https://vk.com/@fitaexpo-raspisanie-festivalya-fitaekspo

 

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Теги: Мероприятия

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