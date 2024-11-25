В Самаре состоится интеллектуальный квест-турнир «Лествица»

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1 декабря 2024 года в 12:00 состоится интеллектуальный квест-турнир «Лествица», который пройдет в детском центре «Воскресение» на территории храма в честь святого преподобного Сергия Радонежского г.о. Самара по адресу: ул. Черемшанская, 244а. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В турнире примут участие 19 команд Самары и Самарской области в возрасте от 6 до 17 лет, всего около 120 участников.

Квест-турнир «Лествица» это настольная игра, в заданиях которой зашифрован культурный код региона. Проект по созданию настольных квест-игр с включением краеведческого материала, рассказывающего детям о том, что находится с ними рядом считается уникальным творческим замыслом.

Настольные игры ведут детей от теории к практическому проживанию добытых знаний, тем самым оставляя эти знания в душе и сердце ребенка. Они становятся эмоционально подкрепленными командной игрой, чувством сотоварищества и сопереживания в живом общении. Совместное выполнение заданий, ощущение дружественного плеча рядом, желание победить оставляют становятся ярким культурным событием навсегда остаются в детях.

Ссылка на проект в соц. сети Вконтакте, в которой размещаются материалы для подготовки к интеллектуальной игре.