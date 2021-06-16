В Самаре собрались представители серебряного добровольчества со всей России для стажировки

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15 июня состоялось открытие обучающей стажировки на базе «Центра социальных проектов Самарской области» в рамках Программы мобильности Ассоциации волонтёрских центров. В Самаре собрались представители серебряного добровольчества со всей России, которые будут проходить обучение на протяжении 5 дней. Программа включает в себя разные форматы: от тренингов и семинаров до экскурсий в центры развития добровольчества региона.

«Наша организация стала победителем Всероссийского конкурса по Программе мобильности, поэтому именно к нам приехали руководители центров серебряного добровольчества «Молоды душой» из 17 регионов страны, — делится Сергей Андриянов, руководитель Регионального центра серебряного волонтёрства Самарской области «Центр социальных проектов», — в рамках программы мы также посетим Тольятти и муниципальный район Приволжский. С участниками обязательно встретятся коллеги из других некоммерческих общественных организаций, которые поделятся опытом работы со старшим поколением».

В процессе участники стажировки поработают с такими организациями, как Благотворительный фонд развития города «Добрый город», Ресурсный центр развития добровольчества Самарской области, Благотворительный фонд «Хорошие истории», Инклюзивный ресурсный центр Самарской области и другими.

«Каждый день будут проводится брифинги, где участники будут отвечать на вопросы наставников, вспоминать, что было за день, и сразу же продумывать, что из полученной информации можно внедрить в дальнейшем, — рассказывает Алена Килина, тренинг-менеджер образовательных программ Центра мобильности волонтеров Ассоциации волонтерских центров. — Неделя стажировки — это только «вершина айсберга». Вся остальная работа предстоит в течение 6 месяцев, когда участники будут внедрять общий опыт и перерабатывать его, оставаясь на связи с наставниками. Также эта стажировка — возможность развить проект «Молоды душой» сразу в нескольких регионах».