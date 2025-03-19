В Самаре руководители чаще благодарят тех, кому мало платят

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

6 из 10 респондентов вспомнили, когда в последний раз руководство благодарило их за работу: 11% — в последние несколько дней, 18% — от недели до месяца назад, 14% — от 1 до 6 месяцев назад, 1% — от 6 до 12 месяцев назад, 15% вспомнили о благодарности, полученной более года назад.



Женщин начальство благодарит чаще, чем мужчин. Тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, — чаще, чем тех, чей оклад выше. Горожане, зарабатывающие больше среднего, поясняют: «Только негатив. Похвала же требует и материального поощрения».

17% работающих заявили, что руководство никогда их не благодарило: «За 15 лет работы — ни разу», «Только ругает».

Время проведения: 24 февраля — 12 марта 2025 года