В Самаре родители возмутились распределением путевок в «Волжский Артек»

Самарские родители, планировавшие организовать отдых своих детей в оздоровительно лагере «Волжский Артек», высказывают возмущение в соцсетях в связи с тем, как было организовано распределение путевок. Утром 2 февраля они выстроились в огромную очередь у входа в учреждение. Но получить заветный документ, дающий право устроить в лагерь ребенка, смогли получить далеко не все.

Возмущенные самарцы атаковали аккаунт учреждения гневными сообщениями:

«В 8:02 все было скуплено! Почему так произошло?! В прошлые года можно было без проблем путевку купить и не было таких диких очередей, скандалов и разборок!», - написал один из претендентов на путевку.

Директор лагеря Галина Цецулина дала разъяснения, что из 1408 мест 720 - распределены по квотам. На свободную продажу поступило 608 путевок, но 252 уже были забронированы организациями. В областном Минобразования намерены разработать рекомендации лагерю по изменению организации процесса, так как родители опасаются, что путевки могут стать предметом финансовых спекуляций, пишет ГТРК-Самара.