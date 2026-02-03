Более 20 млн педагогов, учащихся и их родителей пользуются Сферумом в MAX

Число пользователей образовательной платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ в январе 2026 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и их родителей.

В Самарской области в Сферуме зарегистрированы свыше 370 тысяч педагогов, обучающихся образовательных организаций и родителей.

Сферум – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно.

Ежемесячная аудитория Сферума достигает 18 млн пользователей, а еженедельная – 16 млн. Каждый день образовательным пространством пользуются более 13 млн человек. Суммарно пользователи Сферума отправили более 2 млрд сообщений.

Самыми популярными сервисами для обучения и развития в Сферуме в декабре и январе стали дневники, образовательные каналы, интерактивная доска, «Награды», «Сбор файлов», «Справка в школу» и «Переменка».