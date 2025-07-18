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В Самаре проверят условия работы в филиале Третьяковки

18 июля 2025 09:07
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В Самаре проверят условия работы в филиале Третьяковки

В Самаре объявлен поиск организации, которая проведет специальную оценку условий труда для нужд местного филиала Третьяковской галереи.

В рамках проверки будет осуществлена идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах, а также оценка обеспеченности сотрудников, работающих в неблагоприятных условиях, эффективными средствами индивидуальной защиты и другими аспектами.

Работы должны быть завершены до конца ноября 2025 года в филиале, расположенном по адресу: улица Ново-Садовая, 146. Начальная стоимость контракта составляет 139,2 тысячи рублей. Торги запланированы на 30 июля.

Победитель торгов обязан будет провести специальную оценку условий труда, в том числе проверить наличие вредных или опасных факторов для сотрудников. Для этого необходимо будет выехать в филиал Третьяковки не менее двух раз, пишет ГТРК-Самара.

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