В Самаре подвели итоги Единого регионального кадрового конкурса

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13 и 14 декабря состоялся финал Единого регионального кадрового конкурса Самарской области. В рамках 2-х дневного мероприятия более 100 финалистов защищали свои проекты и налаживали межведомственное взаимодействие. Победителей наградил губернатор Дмитрий Азаров.

В 2021 году в конкурсе приняли участие 350 представителей государственных и муниципальных органов власти, министерств и подведомственных учреждений региона. Цель конкурса – определить и поощрить лучших государственных гражданских и муниципальных служащих, а также отметить наиболее успешные проекты, реализованные в области цифровизации, бережливого управления, национально-социальной инициативы, региональных проектных офисов. Победителей определяли в 10 номинациях.

Главное преимущество регионального кадрового конкурса по сравнению с иными конкурсами – универсальность. В нем объединены личные и командные номинации. Конкурс направлен на выявление не только лидеров региона, но и самых сильных проектных команд.

Координатором мероприятия выступил Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга», созданный в этом году по решению Главы региона. Деятельность «Таволги» направлена на поиск и продвижение перспективных инициатив, реализацию проектов, проведение конкурсов и образовательных программ, чтобы каждый талант нашёл свой путь к максимальной реализации.

Представители партнеров конкурса — федеральные эксперты из Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, АНО «Россия — страна возможностей» и Агентства стратегических инициатив – очень высоко оценили уровень проведения конкурса, предложив тиражировать опыт Самарской области на другие регионы. Отметили они и то, что некоторые номинации на региональном уровне проводятся впервые. Например, номинация «Проекты в области национально-социальной инициативы». На региональном уровне асессорами выступили участники конкурса «Лидеры России» — 2021 от Самарской области.

Наиболее активное участие в конкурсе приняли сотрудники министерства образования и науки, министерства управления финансами и государственной жилищной инспекции Самарской области. Среди муниципалитетов наибольшее количество служащих на конкурсе было из Администраций Самары, Тольятти, Куйбышевского внутригородского района Самары, Чапаевска и Богатовского района.

Дмитрий Азаров, обращаясь к финалистам, отметил:

«Самое главное, что в этом конкурсе нет проигравших. У нас 350 участников в этом году. И это люди, которые готовы сделать шаг из зоны комфорта, развиваться, брать на себя ответственность. И поверьте, это самое дорогое и ценное. При этом вы уже являетесь обладателями профессиональных компетенций, но я очень рад тому, что вы не останавливаетесь на достигнутом. Ваше участие в конкурсе — яркое тому свидетельство. Вам за это спасибо. Это значит, что у нашего региона замечательное будущее, которое соответствует заявленным лидерским целям и задачам, которые мы вместе определили, разрабатывая долгосрочную стратегию развития Самарской области».

Отдельно губернатор поблагодарил коллег из Москвы, которые проявили внимание к региональному конкурсу:

«Сотрудничество с АНО «Россия — страна возможностей» стало для нас очень серьезным стимулом движения к более эффективной кадровой работе, развитию талантов в целом. Ведь каждый человек талантлив, просто мы не всегда имеем возможность этот талант разглядеть. А подобного рода конкурсы, и, конечно, флагманские проекты АНО «Россия — страна возможностей» такие как «Лидеры России», дают возможность человеку показать себя, увидеть, по каким направлениям ему нужно развиваться, дают возможность самореализоваться. И что не менее ценно — познакомиться друг с другом, найти себе соратников в решении важных задач, проектов, идей, которые есть у каждого из вас. А эти проекты носят созидательный характер и, конечно, работают на нашу Самарскую область и на наше великую Родину — Россию».

Губернатор напомнил, что все победители конкурса автоматически включаются в кадровый резерв региона, победа в конкурсе будет учитываться при назначении на должности, поручении новых направлений и проектов, формировании масштабных общественно — значимых проектов.

«Мы будем рассчитывать на вас в первую очередь. Вы уже подтвердили компетенции на своем рабочем месте, показали себя и в рамках этого конкурса», — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что необходимо сделать все, чтобы каждый человек, проживающий на территории региона, имел возможность для самореализации, чувствовал себя востребованным:

«Мы делаем еще только первые шаги в этом направлении, но они уже приносят эффект. Буквально в последние 2-3 года нам удалось изменить миграционный баланс. Если на протяжении десятков лет наш регион терял людей, уезжало больше, чем приезжало, то сейчас ситуация значительно изменилась. Это важный индикатор того, что мы на правильном пути. Мы постараемся сделать так, чтобы все цели, которые ставит Президент нашей страны при реализации национальных проектов, были выполнены. А главная цель — чтобы человек жил долго и счастливо», — подчеркнул губернатор.

Победителем в номинации «Лучший гражданский служащий Самарской области» стал начальник отдела организации образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области Айрат Исхаков.

«Всегда хочется испытать себя, попробовать что-то новое. Очень полезно было и познакомиться с новыми людьми, и послушать их идеи. Я надеюсь, что и наши идеи, которые родились во время конкурса, найдут свое применение в реальной жизни», — сказал Айрат Исхаков.

Первое место в номинации «Таланты региона» заняла директор самарской муниципальной детской школы искусств №3 «Младость» Диана Горбенко.

«Здесь собралось сообщество людей, каждый из которых в чем-то талантлив, — отметила победительница, — Поэтому очень полезно познакомиться с опытом, практиками своих коллег, применить их у себя. Нужно искать новые подходы к обучению в нынешней непростой ситуации, и я представила на конкурсе стратегию развития своего учреждения. Видимо, в этом и есть мой талант».

Фото: СОВА