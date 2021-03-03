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В Самаре открывается фотовыставка, посвящённая всероссийской акции взаимопомощи «Год Мы Вместе»

3 марта 2021 15:29
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Фотовыставка «Год Мы Вместе» подготовлена самарской командой волонтеров и является частью проекта по популяризации всероссийской акции «Мы Вместе».

4 марта в 19:00 в торгово-развлекательном комплексе «Эль Рио» (г. Самара, Московское шоссе, 205, 3 этаж, галерея «БраташЪ арт») состоится открытие выставки фотографий, посвящённой году со дня старта всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе».

В мероприятии примет участие сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

В рамках мероприятия перед гостями выступит Самарская поэтесса Nata Гурьянова, которая прочтет стихи, посвященные волонтерству, под аккомпанемент гитары.

Фотовыставка «Год Мы Вместе» подготовлена самарской командой волонтеров и является частью проекта по популяризации всероссийской акции «Мы Вместе». Целый год волонтеры помогали нуждающимся по всей России.

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в Самарской области в марте 2020 года. За время ее проведения добровольцы региона оказали помощь более 100 тыс. жителей. В настоящий момент в акции принимают участие около 3500 добровольцев.

Только в первые две недели акции российские волонтеры приняли и отработали 688 заявок, купили и доставили пожилым людям около 10 тыс. тонн продуктов и других товаров. В период пандемии вся страна объединилась вокруг общего дела. Одни шили маски, другие пекли пироги и готовили еду для врачей, а третьи пополнили ряды автоволонтеров. В период осенней кампании автоволонтеры подвозили врачей до пациентов, а пожилых людей – на долечивание в санатории, передает пресс-служба облправительства.

 

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Комментарии

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