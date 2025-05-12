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В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров

12 мая 2025 11:42
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В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров

В преддверии летних каникул Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» с 12 по 25 мая проводит тематическое консультирование граждан по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров по телефонам «горячих линий».

Ответить на тематические вопросы готовы: специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области – 8 (846) 266 98 49; специалисты консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» - 8 (846) 373 49 22, 8 (846) 337 73 93.

 Режим работы «горячих линий»: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в будние дни с 12 по 25 мая. 
Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.

Теги: Акценты В центре внимания

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