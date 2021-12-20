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В Самаре начали обучать пожилых граждан дистанционной оплате энергоресурсов

20 декабря 2021 10:18
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В Самаре начали обучать пожилых граждан дистанционной оплате энергоресурсов

АО «СамГЭС» совместно с благотворительным фондом «Хорошие истории» начали обучать пожилых граждан дистанционной оплате энергоресурсов.

     По инициативе гарантирующего поставщика около 600 жителей Самары «серебряного возраста» в течение 4 месяцев пройдут обучение онлайн – технологиям, которые помогут им проще и безопаснее оплачивать электроэнергию. Первое занятие для самарцев, обслуживаемых ТОС «Струковский», состоялось в администрации Ленинского района Самары.

Ежемесячно офисы «Самарагорэнергосбыта» посещают более 5 тысяч человек преклонного возраста. Компания делает все для того, чтобы уберечь своих клиентов от заражения коронавирусной инфекцией во время этих визитов.  Однако угроза распространения инфекции при скоплении граждан всё же не может быть исключена на 100%. Контакты с носителями вируса возможны и по пути в офисы «СамГЭС».  Именно поэтому компания организовала с фондом «Хорошие истории» совместный проект по обучению пожилых жителей города дистанционной оплате электроэнергии и передаче показаний приборов учета.  

В ходе первого занятия представитель «Самарагорэнергосбыта» ознакомил старших по подъездам многоквартирных домов с тем, как вносить оплату и передавать показания за электроэнергию через сайт и мобильные приложения. Общественники, освоив дистанционные сервисы, в дальнейшем будут обучать этому своих соседей и помогать им оплачивать электричество, не посещая офисов компании и не подвергая свое здоровье риску.

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