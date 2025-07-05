В российских аэропортах возник коллапс из-за угрозы атак БПЛА

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В сети пишут, что только в Москве и Санкт-Петербурге отменили почти сотню рейсов, еще несколько сотен перенесли. Многим пассажирам приходится ждать вылета больше 9 часов. При этом свободных мест в кафе и залах ожидания почти нет, некоторым приходится спать прямо на полу, сообщает «Газета.Ru».



Помимо этого, некоторых пассажиров, которые прибыли в аэропорт, не выпускают из лайнера. Некоторые провели на борту порядка четырех часов.



Самая сложная ситуация в Шереметьево, где задержано свыше 170 рейсов, отменено почти 50.



В Пулково почти тоже самое: отменили более 30 рейсов, примерно 100 — перенесли.



Фото: freepik.com