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В российских аэропортах возник коллапс из-за угрозы атак БПЛА

5 июля 2025 19:52
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Помимо этого, некоторых пассажиров, которые прибыли в аэропорт, не выпускают из лайнера. Некоторые провели на борту порядка четырех часов.

В сети пишут, что только в Москве и Санкт-Петербурге отменили почти сотню рейсов, еще несколько сотен перенесли. Многим пассажирам приходится ждать вылета больше 9 часов. При этом свободных мест в кафе и залах ожидания почти нет, некоторым приходится спать прямо на полу, сообщает «Газета.Ru».

Помимо этого, некоторых пассажиров, которые прибыли в аэропорт, не выпускают из лайнера. Некоторые провели на борту порядка четырех часов.

Самая сложная ситуация в Шереметьево, где задержано свыше 170 рейсов, отменено почти 50.

В Пулково почти тоже самое: отменили более 30 рейсов, примерно 100 — перенесли.
 

 

Фото:  freepik.com

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