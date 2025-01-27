В России стартовал региональный этап Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России»

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Первой дискуссионной площадкой для проведения регионального этапа Всероссийского муниципального форума стала Мурманская область. Всего состоится 16 региональных дней в 16 регионах, на них будут присутствовать представители из каждого субъекта РФ.

На встречах и круглых столах представители власти обменяются лучшими практиками работы в муниципалитетах, способствующими повышению качества жизни граждан. В фокусе внимания разные сферы жизнедеятельности муниципалитета: от комфортного жилья и взаимодействия с населением до вопросов экономики.

«В этом году форум «Малая родина – сила России» откроет свои двери второй раз. И региональные дни форума, которые пройдут в 16 регионах, безусловно, являются его особенностью. Это дополнительная возможность представителям муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения. Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи в рамках форума способствуют обмену опытом, успешными практиками, поиску наиболее эффективных решений», –рассказал заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Необходимость поддержки муниципального сообщества неоднократно подчеркивал Президент России. Проведение регионального этапа и самого форума «Малая родина — сила России» — логичное продолжение политики ВАРМСУ по объединению представителей муниципалитетов.

«Мы даем старт новому этапу муниципального диалога, итогом которого станет Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. В основу 16 региональных повесток легли вопросы, которые ранее поднимались в рамках проекта «Муниципальный диалог» с главами муниципалитетов и их командами. Тема экологии, которую мы обсуждаем, это не только утилизация и переработка мусора, но и лесные пожары, и экосистема, и экологическое просвещение. Для нас важно рассмотреть эту важную для муниципалитетов тему в деталях и проработать варианты решения задач, которые ставят перед нами граждане», – отметила Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

На дискуссиях в Мурманске обсуждали темы экологии: ликвидации свалок, последствий наводнений, предотвращение лесных пожаров, расчистку рек и озер, формирование культуры экопросвещения, особо охраняемые природные территории, работу с промышленными предприятиями по экологической модернизации производств.

Региональные дни помимо Мурманской области пройдут с января по апрель 2025 года в Республике Татарстан, Новгородской области, Красноярском крае, Москве, Чеченской Республике, Ростовской, Калининградской, Ивановской областях, ХМАО — Югре, Тульской области, ЯНАО, Нижегородской, Калужской, Амурской, Сахалинской областях. На площадках регионов участники обсудят актуальные вопросы: от развития территорий, экономики, цифровизации до качественного взаимодействия с жителями и воспитания молодежи.

Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России», организованный по поручению Президента Российской Федерации, пройдет в апреле на территории Национального центра «Россия» в Москве. Организаторами форума выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

Фото: соцсети