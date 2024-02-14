В регионе пройдут мероприятия для «серебряных» волонтеров и для руководителей творческих коллективов фестиваля «Серебряная россыпь звезд»

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С 14 по 16 февраля 2024 года состоится образовательно-мотивационное мероприятие для двух направлений деятельности старшего поколения: Форум «серебряных» волонтеров Добро.Центра «Молоды душой» и Семинар для руководителей творческих коллективов II Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд» Самарской области.

Организатором мероприятий выступает Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов» - член Ассоциации волонтерских центров, при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив.

Участники мероприятий: координаторы отрядов «серебряного» волонтерства, а также руководители, участники творческих коллективов из муниципальных образований Самарской области.

В программе Форума «серебряных» волонтеров Добро.Центра «Молоды душой» запланированы тренинги и семинары по ментальному здоровью, ресурсным состояниям, организации времени, командному взаимодействию с приглашением спикеров, гостей. А также пройдут презентаций профильных мероприятий и проектов, стратегическое планирование деятельности и направлений работы движения волонтеров «серебряного» возраста на 2024 год.

В настоящее время в Самарской области выстроена комплексная деятельность 70 волонтерских отрядов по «серебряному» волонтерству, объединяющих 3500 добровольцев. Ежегодно благополучателями мероприятий, организованных «серебряными» волонтерами становятся более 100 тысяч человек.

В программе Семинара Межнационального творческого фестиваля- конкурса «Серебряная россыпь звезд» запланировано обучение координаторов и участников творческих коллективов старшего поколения по темам ораторское мастерство, вокальные приемы, организация мероприятий, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и арт-терапии, а также подготовка к финальному Гала-концерту, который состоится в апреле 2024 года.

В конкурсной программе Фестиваля представлены 125 творческих выступлений и работ в пяти номинациях: «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Хореография», «Вольное народное творчество» и «Народно-прикладное искусство». Четыре зональных отборочных смотр-конкурса прошли в Красноармейском, Ставропольском и Сергиевском муниципальных районах, а также в городском округе Самара.

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