В ПФО подвели итоги года окружного проекта «Ментальное здоровье»

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Полномочный представитель Президента России Игорь Комаров провел декабрьское совещание по подведению итогов реализации окружного общественного проекта «Ментальное здоровье» в текущем году.

Проект, направленный на формирование системы комплексной помощи людям с ментальными особенностями, реализуется в ПФО с 2019 года. В ходе совещания с заместителями высших должностных лиц регионов округа, курирующих проект и представителями общественных организаций полпред Президента России выразил благодарность собравшимся за совместную работу, которая успешно ведется на федеральном, окружном и региональном уровнях.

Игорь Комаров обратил внимание на законодательные аспекты оказания помощи людям с ментальными нарушениями: «Принятие в декабре прошлого года разработанных Министерством труда и социальной защиты РФ поправок в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» стало важным шагом в развитии региональных систем помощи особенным людям. Закон установил понятие «комплексная реабилитация и абилитация». И что еще более важно для тысяч семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, ввел новое направление реабилитации – раннюю помощь детям от рождения до трех лет, которые имеют ограничения жизнедеятельности или риск их развития. С 1 марта 2025 года закон уже начнет работать».

Полпред подчеркнул, что за период реализации проекта в сфере здравоохранения приняты решения, позволившие организовать систему раннего выявления детей с РАС. Так, если в 2021 году расстройство было диагностировано всего у 3565 детей, то в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза – 13748 случаев.

С момента постановки диагноза ребенок сразу начинает получать помощь от квалифицированных специалистов, которые проходят бесплатное обучение в Приволжском исследовательском медицинском университете. Важным аспектом также является и информирование родителей о мерах диагностики и помощи детям с РАС.

Положительные результаты есть также в обучении и адаптации детей с РАС. Игорь Комаров отметил: «В 2021 году образовательные услуги получали 387 малышей в детских садах и всего 69 детей в школах. Сейчас в детсадах их стало больше в 10 раз, в школах округа – в 100 раз».

ПФО активно сотрудничает с Уполномоченным при Президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В ходе рабочих встреч обсуждаются передовые методы реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни молодых людей с инвалидностью, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Самарская область присоединилась к окружному проекту «Ментальное здоровье» в 2023 году. В регионе разработана и утверждена дорожная карта организации и реализации системы комплексного сопровождения людей с ментальными нарушениями с 2023 по 2026 годы, утверждена Концепция комплексного сопровождения людей с ментальными нарушениями на 2023-2025 годы и план мероприятий по ее реализации; утвержден регламент межведомственного и межсекторного взаимодействия по оказанию комплексной помощи людям с ментальными нарушениями в Самарской области; на базе ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» создан Единый межведомственный региональный ресурсно-методический центр, курирующий реализацию системы комплексного сопровождения людей с ментальными нарушениями.

В настоящее время в Самарской области выстроена система комплексного сопровождения людей с ментальными нарушениями: ранняя помощь – дошкольное образование – школа – профессиональное обучение – сопровождаемая занятость – сопровождаемое проживание. Работа системы направлена на выстраивание доступных возможностей для людей с ментальными нарушениями с целью повышения качества жизни на разных возрастных этапах.

В системе образования региона функционируют 15 организации, которые созданы на базе дошкольных образовательных организаций, ресурсного центра, школ-интернатов, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», в 13 образовательных округах, оказывающих услуги ранней помощи детям и воспитывающим их семьям. Благодаря консолидации усилий педагогов и родителей, более 80% детей после служб ранней помощи продолжают обучение в дошкольных образовательных учреждениях. В настоящее время в специальных дошкольных группах для детей с РАС воспитываются 101 ребенок (2023 год – 65 детей).

Проект «Ментальное здоровье» охватил все 14 регионов ПФО. И, по словам полпреда, это серьезный результат. «Надеюсь на продолжение конструктивного взаимодействия. Крайне важно думать о будущем детей с ментальными нарушениями. Помогать им – наш долг», – подытожил Игорь Комаров.

Фото: пресс-служба ПФО