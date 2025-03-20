В Нефтегорске используемый в личных целях участок освобождён от торгового павильона

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Благодаря работе судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области предпринимательница освободила земельный участок площадью 13 кв.м. от торгового павильона и холодильного оборудования.

Торговый павильон располагался на земельном участке, находящемся в ведении города. Договорные отношения между администрацией и владелицей павильона заключен не был. Городская администрация подала на хозяйку торговой точки в суд, который вынес решение о демонтаже продуктового павильона.

Исполнительное производство возбудили судебные приставы Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области. Они предупредили женщину, что решение суда должно быть исполнено в установленный срок, в противном случае к должнице будет применен комплекс мер принудительного характера.

Требования судебного пристава должница проигнорировала. Тогда в отношении нее сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также предупреждение об административной отвественности.

Убедившись, что дальнейшее противостояние бессмысленно, женщина демонтировала торговый павильон и освободила земельный участок, принадлежащий государству.