В Музее-галерее «Заварка» откроется выставка «Время дерева»

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В среду, 6 сентября, в 19.00 в Музее-галерее «Заварка» (улица Самарская, 207а) откроется выставка «Время дерева», завершающая проект самарского регионального отделения ВООПИиК «Истории самарского деревянного зодчества».

В экспозиции будут представлены фотографии людей, живущих и работающих в деревянных домах, выполненные самарским фотографом и журналисткой Ингой Пеннер. Предметный ряд выставки дополнят вещи из семейных коллекций героев фотовыставки.

С момента своего основания и до середины XIX века Самара была почти полностью деревянной. Люди жили, работали и отдыхали в домах, построенных из дерева. Спустя 150 лет в центре города, как и прежде, стоят сотни бревенчатых зданий. Теперь это не только утилитарные постройки, но и важная часть культурного наследия, одна из визитных карточек Самары.

Сегодня жить в деревянном доме снова стало модно. Ежегодно на архитектурных конкурсах выставляются свежие проекты жилых и общественных зданий, выполненных в дереве. Но дома – это не только стены, а в первую очередь люди.

Жителей деревянных домов часто несправедливо пытаются маргинализировать. На самом деле здесь живут люди совершенно разных возрастов и профессий. Школьники и студенты, художники, работники культуры и профессора ведущих самарских вузов, домохозяйки, водители тепловозов, пенсионеры, десятилетия проработавшие на местных предприятиях... А еще – люди разных национальностей и вероисповеданий. Одни живут в здании, построенном прапрадедами, для других Самара вынужденно стала новым домом, который они полюбили всем сердцем.

«Все эти люди на фотографиях очень разные, – рассказывает Инга Пеннер. - Но, пообщавшись с каждым, я поняла, что в них есть что-то общее. Кто-то родился здесь, кто-то переехал сюда осознанно, кто-то вынужденно из другой страны. Однако все они любят свои дома, обустраивают их, создавая уют и тепло, и не хотят никуда переезжать. Каждый из этих людей, рассказывая мне о своем доме, неизменно упоминал о его особой атмосфере, которую невозможно создать ни в одной квартире в новостройке. И, как мне кажется, совсем неважно - дом выбрал людей или люди выбрали дом. Важно, что и дома, и люди живут в гармонии».

Специально для выставки «Время дерева» был снят одноименный фильм. В его основе – истории пяти героев фотосъемки. Каждый из них рассказывает о своей жизни в деревянном доме. Режиссер фильма – Анастасия Кнор. На открытии выставки, 6 сентября в 19.30, пройдет первый кинопоказ.

В течение работы выставки пройдет серия мероприятий – организованные экскурсии по экспозиции, тематические мастер-классы для детей и взрослых по работе с деревом, а также кинопоказы. Вход на все мероприятия свободный. Узнать подробности и записаться на кинопоказы, мастер-классы и экскурсии можно будет в группе музея-галереи «Заварка» ВКонтакте https://vk.com/zavarkagallery, сообщает пресс-служба Музея-галереи «Заварка».