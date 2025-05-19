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В Красноярском районе на средства гранта «Агротуризм» появится комплекс из гостевых домиков на экоферме «Форель»

19 мая 2025 14:15
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Рыбное хозяйство в селе Новый Буян сейчас развивается как объект агротуризма и пользуется популярностью у посетителей, которым интересно знакомство с экзотическим для Самарской области рыбным промыслом.

В Красноярском районе Самарской области благодаря средствам гранта «Агротуризм» появится туристическая зона для желающих посетить экоферму «Форель». Рыбное хозяйство в селе Новый Буян сейчас развивается как объект агротуризма и пользуется популярностью у посетителей, которым интересно знакомство с экзотическим для Самарской области рыбным промыслом. Проводят здесь и детские экскурсии.

Создание экофермы «Форель» стало возможным благодаря средствам государственной поддержки по программе «Начинающий фермер». Идею супруги Бурматновы подсмотрели на одной из выставок, закупили установку замкнутого водоснабжения и необходимое дорогостоящее оборудование.

«Многие фермеры хотят научиться выращивать рыбу. Для старта необходимо не менее полугода, чтобы создать необходимый микроклимат воды по химическому и бактериальному составу. Начинать форелевый бизнес с нуля сложно, нужно быть готовым всегда учиться и работать в режиме 24/7. У наших гостей возникает множество вопросов, и мы с удовольствием консультируем желающих развивать рыбное дело, чтобы дать этому направлению новую жизнь на территории Самарской области», — поделилась Нурия Бурматнова.

Принимая гостей, супруги Бурматновы выяснили, что многие хотели бы остаться на определенное время в Новом Буяне, приготовить рыбу на мангале и отдохнуть в условиях идеально чистого соснового воздуха. Для создания полноценной туристической зоны КФХ Александра Бурматнова приняло участие в конкурсе на грант «Агротуризм» и получило от государства 5 млн рублей. На эти средства был построен гостевой дом с залом для банкетов и небольшими жилыми домиками. Планируется провести благоустройство, а в перспективе, по мере расширения рыбного промысла, перенести на туристическую площадку и сам цех для выращивания форели.
Сейчас в гостевых домиках завершаются отделочные работы, а с их открытием в Новом Буяне появится полноценная туристическая зона, куда можно будет приехать на отдых и дегустацию рыбных деликатесов. 

Приезжают гости и с целью знакомства с технологией, чтобы потом оборудовать подобную ферму у себя. Форель радужная и янтарная разводится в специальных бассейнах. Рыба очень капризная и требует чистой проточной воды, температура которой составляет 15–17 градусов. С этим справляется установка замкнутого водоснабжения, в которой вода проходит трехуровневую очистку при помощи специальных фильтров и обогащается кислородом при заданной температуре.

«Рыба очень активная, никогда не останавливается, всегда плывет против течения, может выпрыгивать из воды на высоту до двух метров. Преимущество бассейнового содержания в том, что рыба не болеет, экологически чистая, и содержание не зависит от сезона: ферма успешно работает как летом, так и зимой», — рассказывает о своем промысле Александр Бурматнов.

Отметим, что в планах регионального правительства развивать Самарскую область как туристический центр, чтобы гости могли приезжать в регион как на выходные, так и на более длительный срок. Самарская область уникальна во многих аспектах: природа, красота, история. «Туризм — это не только про гостей, но и про жителей региона», — неоднократно отмечал Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области.

Напомним, что в настоящее время Министерство сельского хозяйства РФ проводит конкурсный отбор проектов для предоставления грантов «Агротуризм» в рамках федерального проекта «Развитие сельского туризма». В целях подготовки заявочной документации от Самарской области заинтересованным лицам необходимо представить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области проекты развития сельского туризма. Документы принимаются до 30 мая 2025 года по адресу: 443100, город Самара, улица Невская, 1, кабинет 113. Телефон для справок: (846) 214-78-96.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

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