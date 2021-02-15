В Кинеле почтили память погибших в Афганской войне

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В Афганской войне, длившейся почти 10 лет, приняли участие сотни тысяч советских солдат и офицеров. Среди воинов-интернационалистов, мужественно исполнявших свой служебный долг, были и жители городского округа Кинель и муниципального района Кинельский. К сожалению, многие из них так и не вернулись домой.

Сегодня в Кинеле, у памятника воинам интернационалистам состоялось торжественное мероприятие, посвященное 32-летней годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. Наряду с главами муниципалитетов, представителями силовых структур в мероприятии приняло участие руководство кинельской полиции, представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, ветераны и участники боевых действий в Афганистане, родственники погибших военнослужащих, а также курсанты военно-патриотических клубов.

Участники мероприятия вспоминали события Афганской войны, говорили о мужестве и стойкости советских солдат и офицеров, о патриотическом воспитании молодого поколения. Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто погиб, исполняя военный и интернациональный долг, и возложили к мемориальному комплексу цветы, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области