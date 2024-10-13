В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»

18 октября приглашают в Исторический парк на областную творческую лабораторию по традиционной пляске и играм «Покровская вечерка».
Старинный православный праздник Покров богат своими традициями и обрядами. Одна из таких традиций — вечерки, которые устраивались для совместных занятий. В народной традиции этот день отмечал встречу осени с зимой, начало вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона.
16:00-17:00 – Детская вечерка (7-13 лет);
17:00-19:00 Взрослая вечерка (14+)
Организаторы программы - «Фольклорная деревня «Берестечко» и клуб традиционной культуры «Изба».
В программе вечера:
- традиционные игры
- хороводы
- пляски
- народные забавы
И всё это под задорный аккомпанемент гармошки, балалайки и кахона!
Каждый гость не просто зритель, а активный участник праздника, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.
Вход свободный. 7+
Фото: пресс-служба Исторического парка Самары