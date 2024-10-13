В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»

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18 октября приглашают в Исторический парк на областную творческую лабораторию по традиционной пляске и играм «Покровская вечерка».



Старинный православный праздник Покров богат своими традициями и обрядами. Одна из таких традиций — вечерки, которые устраивались для совместных занятий. В народной традиции этот день отмечал встречу осени с зимой, начало вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона.



16:00-17:00 – Детская вечерка (7-13 лет);

17:00-19:00 Взрослая вечерка (14+)



Организаторы программы - «Фольклорная деревня «Берестечко» и клуб традиционной культуры «Изба».



В программе вечера:

- традиционные игры

- хороводы

- пляски

- народные забавы

И всё это под задорный аккомпанемент гармошки, балалайки и кахона!



Каждый гость не просто зритель, а активный участник праздника, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Вход свободный. 7+

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары