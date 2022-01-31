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В ИК-5 Самарской области доставят ковчег с мощами восемнадцати святых

31 января 2022 15:53
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Верующим из числа осужденных и сотрудников будет предоставлена возможность прикоснуться к святыне.

С целью организации богоугодного мероприятия состоялась рабочая встреча начальника исправительной колонии №5 подполковника внутренней службы Ивана Хлоповского, руководителя отдела тюремного служения Самарской митрополии протоиерея Сергия Пушкарева и помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими Игоря Вознесенского.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы повышения эффективности взаимодействия. В частности, была достигнута договоренность о проведении божественной литургии в отряде осужденных со строгими условиями содержания. Кроме того, отец Сергий доставит в колонию ковчег с частичками мощей восемнадцати святых. Это мощи апостолов Петра и Павла, святителя Николая Чудотворца, святого великомученика Георгия Победоносца и других. Верующим из числа осужденных и сотрудников будет предоставлена возможность прикоснуться к святыне.

Отец Сергий выразил готовность проводить беседы с подопечными учреждения на духовно-нравственные темы, а также выступать с лекциями на занятиях с сотрудниками в рамках профессиональной подготовки.

В завершение встречи гости посетили домовой храм при колонии, в котором встретились с представителями православной общины, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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