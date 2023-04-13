В ИК-28 УФСИН СО регулярно проводятся спортивные мероприятия

Администрация исправительного учреждения организовала цикл мероприятий, посвященных Международному дню спорта.
Для сотрудников и осужденных проведены тематические лекции. Также состоялись состязания по армрестлингу и гиревому спорту среди осужденных.
Организаторы задействовали потенциал кабельного телевидения. Были продемонстрированы документальные фильмы о лучших спортсменах и их достижениях.
Все осужденные, принявшие активное участие в мероприятиях, поощрены в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба УФСИН СО.
Фото: пресс-служба УФСИН СО