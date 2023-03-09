В ИК-15 Самарской области состоялся юмористический конкурс «Мисс Уймись 2023»

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Мероприятие, организованное среди осужденных женщин, было посвящено Международному женскому дню.

Участниц оценивало жюри в составе заместителя начальника УФСИН региона полковника внутренней службы Максима Мищенко, заместителя начальника исправительного учреждения майора внутренней службы Татьяны Наместниковой и других.



Участницы продемонстрировали чувство юмора и таланты в трех номинациях.



Первый конкурс – представление. В нем участницы перевоплощались в образы различных героев: кинозвезда Ума Турман, поп-звезда Глюкоза, эстрадный артист Борис Моисеев. Второй творческий конкурс «В зоне талантов», где участницы показывали свои таланты в песне, танце, актерском мастерстве. Третий конкурс двойников «Точь-в-точь», в котором участницы пародировали звезд эстрады.



Победительниц конкурса жюри наградили дипломами, подарками и сладкими призами. Всем участницам были подарены цветы.

Фото: УФСИН России по Самарской области