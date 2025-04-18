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В губернии прошли учения по тушению лесных пожаров

18 апреля 2025 18:47
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Привлеченные силы и средства со всеми поставленными задачами успешно справились, не дав условному пожару распространиться.

По тактическому замыслу учения, пожар произошел в 65 квартале Красноярского лесничества на площади 1,5 га в условиях сильных порывов ветра с угрозой перехода низового лесного пожара в верховой и распространения его на жилые дома ближайшего поселка. Исходная обстановка была обусловлена отсутствием осадков и аномально высокой температурой воздуха на территории региона. Задымление обнаружила региональная диспетчерская служба ГБУ СО «Самаралес» по видеомониторингу и осуществляла координацию действий.

Для тушения условного пожара были задействованы силы и средства подведомственных учреждений минприроды Самарской области – ГБУ СО «Самаралес» и ГКУ СО «Самарское лесничества», а также ГУ МЧС России по Самарской области, ФГКУ «Волжский СЦ МЧС России», ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», ГКУ «ПСС Самарской области», ГБУЗ «Центр медицины катастроф и СМП», ГУ МВД России по Самарской области, Волжский филиал ФГП «ВО ЖДТ России на Куйбышевской железной дороге», Самарское отделение ВСКС, администрация Красноярского муниципального района и ДПК с.п. Светлое Поле.

— В учениях было задействовано 20 единиц техники и 80 человек, в том числе 6 единиц техники лесопожарной станции «Самаралеса» и 25 бойцов лесопожарной бригады и лесников. Практические занятия проводят для того, чтобы быть готовыми к любым проявлениям стихии. Чтобы лишний раз отработать слаженность работы различных специалистов и подразделений. Мы отрабатываем не только условный лесной пожар, но и возгорание на природном ландшафте и возможный переход огня на населенный пункт. Все службы работают как единое целое, – рассказал руководитель управления государственного лесного и пожарного надзора минприроды Самарской области Алексей Шекунов.

Привлеченные силы и средства со всеми поставленными задачами успешно справились, не дав условному пожару распространиться. В тушении участвовали автоцистерны, трактор для опашки территории, в глубине леса работала команда бойцов  с ранцевыми огнетушителями, был привлечен пожарный поезд.

С 1 апреля по 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим. В лесу запрещено разжигать костры, работать с огнем на территории лесного фонда и прилегающих к нему территориях, использовать пиротехнические изделия. С начала 2025 года лесопожарные бригады минприроды Самарской области потушили 7 лесных пожаров общей площадью 10 га, а также 20 раз выезжали на тушение сопредельных к лесному фонду территорий общей площадью более 270 га. В тушении лесных пожаров специалистам помогает техника, приобретенная по нацпроекту «Экология»: всего в оснащении 17 лесопожарных станций региона 178 единиц техники и более 700 единиц оборудования. Чтобы не допустить трагедий, самарская лесоохрана регулярно патрулирует территорию лесного фонда по 704 маршрутам.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара

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