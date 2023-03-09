В ГУ МВД СО наградили лауреатов творческого конкурса «Участковый глазами детей»

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Ранее в Самарской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса детского художественного творчества «Участковый глазами детей», посвященного 100-летнему юбилею службы участковых уполномоченных полиции, в котором принимали участие дети и внуки сотрудников органов внутренних дел региона.

Из 23 конкурсных работ ребят в возрасте от 6 до 14 лет включительно 3 направлены в МВД России для дальнейшего участия в федеральном этапе конкурса «Участковый глазами детей».

Для торжественного вручения заслуженных наград все участники конкурса были приглашены в Музей истории органов внутренних дел Самарской области, где дипломы и ценные подарки юным художникам вручил врио начальника УУП и ПДН ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Евгений Хвесько, который поблагодарил ребят за активное участие и отметил творческий подход и мастерство каждого участника, а также пожелал детям дальнейших творческих успехов.

В завершение мероприятия для детей провели интересную экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области, где ребята изучили экспонаты, примерили милицейскую форму и даже провели процедуру дактилоскопии. После чего детвора еще долго делилась впечатлениями и вместе с родителями делала фотографии на память.

Фото: ГУ МВД СО