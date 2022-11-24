В ГУ МЧС СО проведены контрольные полёты беспилотников

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В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает комиссия от Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России.

Целью визита в Самарскую область стала проверка готовности Главного управления по применению беспилотных авиационных систем в случае возможных ЧС, пожаров и происшествий.

Личный состав подразделений применения беспилотных авиационных систем Главного управления и Волжского спасательного центра МЧС России на тренировочных полетах продемонстрировал действия беспилотных воздушных судов по предназначению.

В этих подразделениях имеются беспилотные системы, оснащенные тепловизорами, системами наведения, видеокамерами, позволяющими решать ряд оперативных задач по ликвидации ЧС и пожаров. В любое время суток с помощью "беспилотников", подразделения чрезвычайного ведомства проводят поиск людей, заблудившихся в природной среде, мониторинг противопожарного состояния лесов и ледовой обстановки, ведут разведку пожаров с большой площадью горения, определяют координаты мест происшествий и подъездных путей к ним.

В ходе учебно-тренировочных полётов отрабатывалось маневрирование беспилотных воздушных судов, уход в район выполнения авиационных поисковых работ, а также доставка малогабаритных грузов.

Беспилотные авиационные системы – незаменимые участники ликвидации масштабных ЧС, пожаров, происшествий и поисково-спасательных работ.

Жарким летом 2021 года беспилотные воздушные судна помогли ликвидировать крупные лесные пожары на территории Тольятти и Борского района, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС.