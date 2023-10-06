В горадминистрации объяснили, почему услуга по кремации в границах Самары невозможна

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В Самаре услуга по кремации в границах города невозможна. Как объяснили 63.RU в мэрии, в городе нет земельного участка, который соответствовал бы требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: крематорий классифицируется как объект, требующий санитарно-защитной зоны от 500 до 1000 метров, а в санитарно-защитной зоне не должно находиться жилых домов, зон отдыха, садоводческих товариществ и коттеджной застройки, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и медицинских учреждений.

Подходящий участок находится возле села Кривое Озеро, но против стройки местные жители, опасаясь отравления воды и воздуха.

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