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Ушел из жизни актер театра «СамАрт» Владимир Зимников

13 декабря 2024 15:24
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Более 50 лет Владимир Иванович служил Театру.

12 декабря ушел из жизни актер театра «СамАрт» Владимир Иванович Зимников. В следующем году ему исполнилось бы 75 лет.Более 50 лет Владимир Иванович служил Театру. В 1972 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Свои первые шаги в качестве артиста сделал на сцене Ленинградского Малого драматического театра в спектакле «Судьба барабанщика» А. Гайдара (роль Сергея Щербачева).
В Куйбышевском ТЮЗе играл и в детских спектаклях, но и запомнился как красавец Дубровский, Жадов Островского, Костылев Горького, Фигаро Бомарше, Фома Коршунов Шолохова. За исполнение роли Коршунова в «Донских рассказах» Владимир Зимников был удостоен звания лауреата областного смотра-конкурса профессиональной творческой молодежи.Затем творческая жизнь артиста продолжилась в Брянском государственном драматическом театре, театрах «Самарская площадь», «Камерная сцена», «Понедельник».С 2007 г. - Владимир Иванович Зимников вновь актер родного самарского ТЮЗа. До последнего Владимир Иванович репетировал роль в спектакле по Брехту «Добрый человек из Сычуани». «Добрый человек из СамАрта – это как раз о нем, об актере Владимире Зимникове» - говорят коллеги артиста.

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

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