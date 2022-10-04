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Уроки ОБЖ в День гражданской обороны прошли в образовательных учреждениях Самарской области

4 октября 2022 19:58
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В первую очередь рассказывается о сигналах ГО и порядке действий в случае их поступления, видах средств защиты и правилах их применения.

4 октября, в день 90-летней годовщины со дня образования гражданской обороны, в образовательных учреждениях Самарской области проходит Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности.

Цель урока - привлечение внимания учащихся к культуре безопасности жизнедеятельности, а также закрепление теоретических знаний учебных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности».

Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области и его подразделений проводят подобные занятия с учащимися различных возрастных групп. Ребята узнают об истории создания гражданской обороны и ее предшественницы - местной противовоздушной обороны, о том, какие задачи решает гражданская оборона сегодня. В первую очередь рассказывается о сигналах гражданской обороны и порядке действий в случае их поступления, видах средств защиты и правилах их применения.

В школах Самары и Тольятти инспекторы госпожнадзора напомнили учащимся о безопасном поведении в быту. Ребята узнали об основных причинах пожаров в осенне-зимний период и способах их предотвращения, о правилах поведения при возникновении пожара, вспомнили телефоны вызова экстренных служб.

Подобные мероприятия расширяют кругозор подрастающего поколения, помогают получать полезные знания и навыки, учат заботиться о себе и других людях. Ведь культура безопасности жизнедеятельности - одна из обязательных составляющих среды, в которой растет и воспитывается ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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