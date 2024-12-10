Учиться не поздно: служба занятости региона поможет получить новую профессию в любом возрасте

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Жители Самарской области при содействии службы занятости региона имеют возможность пройти профессиональное обучение и повысить квалификацию. Это можно сделать в рамках национального проекта «Демография», по направлению службы занятости или получив социальный сертификат.

Школа профессионального образования «Арт Профи» из Сызрани проводит профобучение много лет, в том числе работает по социальным сертификатам и национальному проекту.

«Мы занимаемся профессиональным обучением граждан разных возрастов для того, чтобы они могли либо иметь какой-то дополнительный доход, либо реализоваться в совершенно новой профессии, - рассказала директор школы профессионального образования «Арт Профи» Галия Рафикова. - Идея появилась в декрете, когда хотелось быстро освоить новую профессию, а не учиться несколько лет. В дальнейшем захотелось дать эту возможность всем, чтобы каждый мог найти свое какое-то новое движение в жизни и реализоваться».

Здесь можно пройти обучение по профессии повар, парикмахер, портной, швея и другие. В этом году в рамках национального проекта «Демография» появилось направление в области искусственного интеллекта и тоже пользуется спросом.

«С детства хотел стать поваром, - поделился Петр Ермолович. – Узнал о возможность пройти обучение, и вот я здесь, получаю профессиональные знания».

Приобретение новых профессиональных компетенций помогает увереннее чувствовать себя на рынке труда и расширяет возможности выбора работы.

«Жители Сызрани активно используют возможности профессионального переобучения, - отметила начальник отдела оказания государственных услуг по профобучению, профориентации и социальной адаптации территориального ЦЗН г.о. Сызрань и Сызранского района Мария Евсеева. - В этом году 269 человек у нас прошли обучение по нацпроекту «Демография». Специалист по кадрам, специалист по социальной работе, специалист по организации нейросетей и швея – это были самые востребованные направления. Также предлагаем обучение с предоставлением социального сертификата. Безработные граждане могут получить данную услугу и пройти обучение бесплатно по определенному перечню профессий».

Узнать больше об услугах службы занятости, в том числе о получении новой профессии или повышении квалификации можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

Фото: Минтруд Самарской области