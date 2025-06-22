Туроператоры РФ за 4 дня конфликта на Ближнем Востоке потеряли около 200 млн руб

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Ущерб российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном только за четыре дня (13-16 июня) составил около 200 миллионов рублей, но они уже вывезли почти всех туристов, застрявших в ОАЭ, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Вывоз почти всех туристов завершился 21 июня. Туроператоры все делали за свой счет. Наши аналитики сейчас в процессе оценки совокупного ущерба. Но уже сейчас очевидно, что потери туроператоров только за четыре дня (13-16 июня) составили около 200 миллионов рублей", — сказала Ломидзе.

Она уточнила, что обострение конфликта на Ближнем Востоке очень серьезно отразилось на полетных программах, маршруты которых проходили через воздушные пространства тех стран, которые вынуждены были закрыть небо. Это затронуло тысячи российских граждан, отдыхающих или планировавших отдых в ОАЭ или направляющихся транзитом в другие страны, подчеркнула глава АТОР.

"Пересадка и перераспределение нескольких тысяч туристов в режиме реального времени практически полностью легли на туроператоров: кому-то пришлось продлить проживание в отелях, кому-то искали билеты других авиакомпаний, потому что ряд компаний практически перестал летать в и из России", — добавила Ломидзе.