ЦУР Самарской области проанализировал чего не хватает жителям региона для комфортной жизни

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Пляж, новые места для отдыха, музеи под открытым небом: Чего не хватает жителям региона для комфортной жизни.

Мечтают, голосуют, реализуют! В понедельник, 30 мая завершается голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году в рамках нацпроекта. Эту тему жители активно обсуждают в соцсетях и вносят свои предложения.

ЦУР Самарской области проанализировал комментарии в интернете и выяснил предпочтения граждан. Только за неделю в системе мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировано более 150 вопросов и предложений от жителей региона по благоустройству общественных пространств.

Например, жители Новокуйбышевска обеспокоены состоянием местного пляжа на озере Сакулино. Там в летний сезон много отдыхающих, а состояние водоема пока оставляет желать лучшего.

«Озеро Сакулино в Новокуйбышевске на 72-км, где проходят для детей мероприятия, этим летом выглядит как заросшее вонючее болото. Хоть бы воду пустили как минимум»

По информации мэрии Новокуйбышевска в ближайшие дни на берегах озера уберут камыш, дно почистят от ила. К началу пляжного сезона с 1 июня водоем начнут подпитывать водой.

Молодая мама из Автограда ратуют за появление новые детских развлечений:

«Очень хочется поинтересоваться, мы с ребёнком живём в Тольятти, но почему нет нормальных детских парков с аттракционами, или нам в Самару нужно каждый раз ездить, чтобы ребёнка покатать».

Если жители Тольятти поддержат идею благоустройства Центрального парка, то мест для прогулок с детьми станет больше. Урбанисты Тольяттинского университета предлагают сделать на его территории современное пространство, сохранив связь поколений. Танцплощадка; детские комплексы, напоминающие о производствах, которые развиты в Тольятти; площадки из экологических материалов, - все это заложено в проекте, который выставлен на народное голосование.

Жители Чапаевска предлагают убрать старые аттракционы в местном парке, а также привести в порядок территорию возле храма Сергия Радонежского.

Жителям Похвистнево важно, чтобы создавая новые парки и скверы, подрядные организации старались сохранить деревья и кустарники. «При благоустройстве не рубите сгоряча деревья», - просят граждане.

Самарцам приглянулась идея сделать из городских подворотен музей под открытым небом. Люди советуют мэрии активнее привлекать уличных художников для украшения городских пространств.

«Давно пора красоту наводить. Администрация, заставьте это делать любителей граффити, что они зря краску расходуют. Отведите им места, устройте конкурсы, и городу хорошо и новые таланты раскроются. Хватит им по крышам бегать и в партизанов играть».

Такой опыт уже есть. Раскрашенные арки домов украшают исторический центр Самары. Такие локации неизменно привлекают туристов. С легкой руки местного художника новая достопримечательность появилась в Кировском районе. В соцсетях опубликованы фотографии арки около дома на улице Ставропольская, д. 202. Теперь это не просто двор, а шедевр мирового искусства!

Фото: ЦУР СО