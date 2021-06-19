ЦУР: что волновало жителей губернии на этой неделе

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4167 сообщений из открытых источников зафиксировали специалисты ЦУР Самарской области в разгар первого летнего месяца. В сезон дорожного ремонта не теряет актуальность проблема качества городских и поселковых дорог, хотя по сравнению с маем, количество жалоб в этой категории снизилось на треть. А вот вывоз мусора и свалки по-прежнему волнуют жителей региона, наряду с начислением социальных пособий и выплат.

1600 сообщений зафиксировала система мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» и 2567 сообщений поступило на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»:

ТОП-3 обращений в социальных сетях

- состояние дорог

- благоустройств

- ЖКХ

ТОП-3 – на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»

- социальные выплаты

- получение сертификата о вакцинации

- состояние дорог

На этой неделе заместитель Полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков высоко оценил работу с обратной связью в Самарской области и познакомился с лучшими практиками, которые реализованы Центром управления совместно с органами власти региона на основе анализа жалоб граждан в соцсетях. Игорь Буренков отметил, что нельзя замалчивать проблемы, власть должна максимально реагировать на все вопросы от граждан.

Такой "народный контроль" и цифровые технологии позволяют контролировать вопросы, связанные с состоянием дорог, дворов, детских площадок, работой управляющих компаний, вывозом мусора, доступностью вакцинации, работой общественного транспорта. Анализ поступивших обращений способствует улучшению качества жизни и предотвращения проблемных ситуаций в будущем.

И вот примеры оперативной отработки жалоб в соцсетях. Жительница поселка Прибрежный Красноглинского района обратилась к Министерству социальной, демографической и семейной политики Самарской области с просьбой разобраться, почему ей отказали в праве получить выплату на ребенка, который попадает под категорию от 3 до 7 лет. Мать-одиночка собрала необходимые документы для получения соцвыплаты, но указала нулевой доход, из-за чего ей ошибочно отказали в соцзащите. Минсоц разобрался – на родителей, которые одни воспитывают детей «правило нулевого дохода» не действует. Итог – женщина добилась своего права на выплату.

Жители Отрадного обратились через платформу обратной связи с просьбой устранить ямы и бугры, которые образовались на улице Гайдара, дорожная ситуация – следствие незаконченного ремонта дороги. Горожане пишут, что на этом участке возникают аварийные ситуации. По информации администрации города в ближайшее время недочеты устранят до 1 августа.

Кроме того, жители Отрадного обратили внимание, что единственный въезд с твердым покрытием на улицу Пушкина представляет собой ямы и лужи. Легковые машины при въезде на улицу задевают порогами и днищем. По информации администрации Отрадного заключен муниципальный контракт на подсыпку щебнем данной улицы.

79 сообщений касались вывоза мусора и свалок. Так жители Кировского района Самары обратили внимание на мусорный коллапс на улице Литвинова: "Свалка напротив домов 296-300 просто ужасная, объясните почему после сноса гаражей ничего не убирается. Каждую ночь её поджигают, весь мусор при сильном ветре летит во двор». После вмешательства администрации района мусор вывезли.

После проведения в парке Гагарина в Самаре национального праздника Сабантуй бункеры-накопители для сбора отходов, стоящие в центре парка, оказались переполнены. Сильный ветер разнес мусор по всему парку, – гневные посты появились в крупных городских пабликах. Сотрудники парка привели территорию в нормативное состояние.