Третий год в Самарской области проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства

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Третий год в Самарской области, как и по всей России, проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства. В этом году она организована в рамках нацпроекта «Кадры». Площадки федерального этапа ярмарки посетили более 14 тысяч человек.

Карина Кияева родом из небольшого города Похвистнево (19 тысяч жителей). С детства она мечтала помогать людям и работать в социальной сфере. В этом году, завершая обучение в колледже, Карина по совету родственников посетила Всероссийскую ярмарку трудоустройства.

Карина внимательно изучила все стенды, но особое внимание привлекла информация о работе в службе занятости населения. Представителей центра занятости девушка поразила своей целеустремленностью и искренним желанием помогать людям.

После собеседования Карине предложили должность в отделе оказания государственных услуг в сфере занятости населения – с 7 июля молодой специалист приступила к работе. Это было именно то, о чем она мечтала – возможность не только реализовать себя, но и помогать другим находить работу.

«Оказываю помощь по социальной поддержке и адаптации к новому месту работы. Мне нравится помогать людям, менять их жизнь к лучшему – чувствую большую значимость моей работы. И очень рада, что не пропустила Всероссийскую ярмарку трудоустройства! На своем примере могу сказать, что такие ярмарки – прекрасное место, чтобы найти свою первую работу или новое место работы. Из целого ряда вакансий всегда можно выбрать ту, которая по душе», – поделилась Карина.

Большое количество обращений – со стороны выпускников учебных заведений, и молодой сотрудник центра занятости успешно помогает в поиске первой работы. Со стороны работодателей спрос на начинающих специалистов высокий, предложения радуют разнообразием – от специалистов колл-центров до медицинских работников.

Начальник отдела оказания услуг в сфере занятости населения территориального центра занятости г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский Татьяна Васильева подчеркнула: «В этом году федеральный этап ярмарки вакансий посетило более 700 человек, более 50 человек уже трудоустроено, более половины соискателей проходит собеседования». История Карины – показательный пример того, как современные ярмарки трудоустройства помогают молодым специалистам найти работу мечты».

Благодаря современным форматам ярмарки трудоустройства и ярмарок вакансий выпускники учебных заведений могут лично познакомиться с работодателями, получить практические советы по трудоустройству и найти работу, которая будет радовать. С вакансиями предприятий Самарской области также можно ознакомиться на портале «Работа России» – www.trudvsem.ru.

Фото: Минтруд Самарской области