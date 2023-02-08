Тольяттинские полицейские провели проверку по факту публикации в сети Интернет

98

Установлено, что информация о якобы работе незаконной скотобойни в городе Тольятти не соответствует действительности.

В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена информация о том, что на территории северного промышленного узла, в районе ул. Индустриальной Тольятти, осуществляет незаконную деятельность «скотобойня» или «мясокомбинат». В публикации автор разместил фотографии шкур животных и сделанную в летний период фотографию продуктовой тележки с костями, добавив: «Сказать, что это меня ужаснуло – ничего не сказать: сотни шкур животных, полная антисанитария!». Выявленная информация была зарегистрирована в дежурной части Центрального района У МВД Тольятти.

Для проведения проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что на данной территории вот уже более 10 лет расположена коммерческая организация по обработке и выделке шкур домашних животных. Материал «шкуры домашних животных» закупается и поставляется из другого региона и после обработки направляется на предприятие по пошиву меховых изделий. Арендаторами предоставлена вся документация необходимая для занятия данным видом коммерческой деятельности.

Сотрудники полиции обращаются ко всем пользователям сети Интернет и напоминают, что за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность, а также призывают интернет-пользователей и представителей средств массовой информации быть внимательными и бдительными и использовать информацию исключительно из проверенных, официальных источников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ru.freepik.com