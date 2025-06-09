Телебашня в Самаре включит тематическую иллюминацию в День России

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12 июня филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит праздничную иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня России.

На медиафасаде появятся поздравление «С Днем России!» и символы праздника: программа с российским флагом, российскими истребителями с триколором в сопровождении надписей «12 Июня - День России».

На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительный ролик в цветах триколора.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Свободного, Сочи, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.