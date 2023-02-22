Сызранские полицейские за несколько часов разыскали подростка

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22 февраля в МУ МВД Сызрани поступило сообщение о том, что школьник 2006 года рождения ушел из дома и местонахождение его неизвестно. При опросе отца подростка полицейские установили, что житель Сызрани уже четвертые сутки ищет сына своими силами. Поиски результатов не принесли, и он обратился за помощью в полицию.

Полицейскими проводилось обследование улиц города, мест концентрации несовершеннолетних. Устанавливался круг знакомых подростков, опрашивались жители района, работники торговых точек. Изымались и изучались записи с камер видеонаблюдения магазинов и организаций. Ориентировка с указанием примет пропавшего была направлена во все отделы полиции региона, а также подготовлена и размещена информация о розыске в сети Интернет и в средствах массовой информации.

В ходе розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что подросток заходил в один из компьютерных клубов. Прибыв на указанный адрес, оперативники обнаружили пропавшего, установили, что в отношении него противоправные действия не совершались. Разыскиваемого доставили в территориальный орган внутренних дел. В настоящее время молодой человек передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО



