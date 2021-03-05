Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину ₽500 тысяч  

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Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации. Об этом сообщает компания «Конкорд», которой владеет предприниматель. В пресс-службе суда подтвердили РБК эту информацию.



«По решению суда иск удовлетворен частично. Высказывания Навального, ставшие причиной иска, признаны порочащими, недостоверными и оскорбительными», — говорится в сообщении.



Суд постановил взыскать с Навального 500 тыс. руб. в пользу Пригожина в качестве компенсации морального вреда, а также госпошлину.



В пресс-службе компании добавили, что суд обязал Навального в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале «Навальный Live» путем публикации резолютивной части решения.







Фото: ТАСС