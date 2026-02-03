Студотряды Самарской области вышли в «Снежный десант» на девяти территориях региона

На территории Самарской области в период с января по март работают 9 отрядов Снежного Десанта. Молодые люди оказывают адресную шефскую помощь в Борском, Кинельском, Ставропольском, Красноглинском, Волжском, Приволжском, Красноярском районах и городе Жигулевск.

В рамках акции школьники и студенты РСО по всей стране оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции. Участники проводят профориентационные встречи со школьниками в отдаленных от региональных центров населенных пунктах, помогают в благоустройстве мемориалов и памятных мест, организуют спортивные и творческие мероприятия для местных жителей.

«В вашем лице хотел сказать большое спасибо всем участникам данной патриотической акции, которая является для нас традиционной уже не одно десятилетие. Мы в самый нужный момент подключаемся к помощи, подставляем плечо тем, кому действительно нужна помощь. Уверен, что мы справимся со всеми поставленными задачами в рамках выездов», - поделился Алексей Нагин, руководитель штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа

В рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» на территории Пензенской области прошел окружной десант руководителей студенческих отрядов Приволжского федерального округа, участником которого стала Хитрова Ксения – руководитель PR-отдела студенческих отрядов Самарской области.

Руководители студенческих отрядов ПФО окунулись в культурные традиции Пензенской области. Оказали адресную помощь населению, в том числе и семьям участников специальной военной операции, расчистили от снега мемориальный комплекс и возложили цветы к вечному огню в память о погибших за нашу родину. Данный опыт позволяет не только помочь отдаленным уголкам регионов ПФО, но и сплотить командные составы студенческих отрядов в рамках общего дела

Практика с организацией выезда снежного десанта руководителей ПФО реализуется во второй раз, организаторами выступают студенческие отряды Пензенской области. Ранее участники отряда побывали на территории Пермского края в рамках десанта Прикамья в городе трудовой доблести Лысьва.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

Фото: Студенческие отряды Самарской области