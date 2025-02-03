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Студенты медколледжей региона поддерживают участников СВО

3 февраля 2025 21:28
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Они пишут письма, изготавливают сети, окопные свечи и отправляют гуманитарную помощь.

С начала специальной военной операции студенты и преподаватели медицинских колледжей поддерживают участников СВО — пишут письма, изготавливают сети, окопные свечи и отправляют гуманитарную помощь.

Студенты Шенталинского филиала Тольяттинского медицинского колледжа и Сызранского медико-гуманитарного колледжа совместно с волонтерами общественных организаций «Жёны Героев» и «Народные сети» изготавливают маскировочные сети. В каждый лоскуток они вкладывают особый смысл, ведь это возможность спасти чью-то жизнь. Заявки на их изготовление поступают ежедневно — сети быстро изнашиваются под воздействием погодных условий и боевых действий.

"Мы помогаем нашим землякам, чтобы они оставались незаметными для врага. В каждую сеть вкладываем тепло и заботу. Приятно получать обратную связь от солдат и знать, что они нам доверяют",— делятся студенты.

Помимо этого, ребята приняли участие в областной акции «Я – доброволец» и совместно с участниками военно-патриотического отряда «Искра» изготавливают окопные свечи для передачи в зону СВО. Их делают из жестяных консервных банок, гофрокартона и воска. Горят свечи от 4 до 8 часов.

Обучающиеся первого курса Шенталинского филиала участвовали во Всероссийской акции "Письмо солдату". В них они написали тёплые пожелания, выразили благодарность участникам СВО пожелали скорейшего возвращения домой. Кроме того, совместно с волонтерами Победы ребята помогают семьям участников СВО очищать территорию от снега.

Студенты колледжей, состоящие во Всероссийской Общественной организации «Молодая Гвардия» помогают в сортировке и погрузке гуманитарной помощи для приграничных территорий. Сызранский медико-гуманитарный колледж совместно с общественными организациями оказывают поддержку фронту медикаментами и теплыми вещами. Совсем недавно студенты, преподаватели и администрация колледжа подготовили гуманитарный груз с медикаментами для бойцов СВО "Медицина для фронта".

 

Фото:   минздрав СО

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