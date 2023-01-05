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Стало известно расписание Рождественских богослужений в храмах Самарской области

5 января 2023 12:15
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Стало известно расписание Рождественских богослужений в храмах Самарской области

Верующие готовятся встретить один из главных праздников христианского календаря — Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января в храмах и церквях Самарской области пройдут торжественные богослужения. 

Главное праздничное богослужение совершит Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе. Оно начнётся в 22:00 и продлится до 02:30 ночи. Ожидается, что под сводами собора по традиции соберутся сотни верующих.

Всего в Самарской области запланировано свыше ста рождественских богослужений. В областной столице торжественные литургии также пройдут в Покровском кафедральном соборе, храме Петра и Павла, храме в честь Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевском соборе. Начало службы везде в 22:00.

В Тольятти в Преображенском кафедральном соборе Рождество начнут встречать в 22:00. Известно, что служба продлится до 2 часов ночи. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы распахнет двери для тольяттинских прихожан в 23:30, а в храме во имя святого преподобного Серафима Саровского богослужение начнется в 23:00.

В Сызрани рождественские литургии состоятся в Казанском кафедральном соборе и храме Пресвятой Троицы в 23:00. А ровно в полночь начнется служба в Успенском храме.

Власти региона и врачи особо отмечают, что из-за роста случаев заболевания вирусными инфекциями жителям стоит ответственно отнестись к своему здоровью и воздержаться от посещения многолюдных мест в период новогодних дней, пишет ГТРК Самара.

Для тех, кто решит остаться дома, будет вестись онлайн трансляция богослужения. Литургия из Софийского собора в прямом эфире будет транслироваться на всех медиаресурсах ГТРК «Самара». В том числе, на канале «Самара 24». Начало показа запланировано на пятницу, 6 января, в 23:30. Увидеть торжественную литургию можно и на нашем сайте tvsamara.ru, а также на YouTube-канале.

Напомним, к пяти храмам в Самаре в рождественскую ночь подадут специальные автобусы. Транспорт заберет горожан от Софийского собора, Покровского кафедрального собора, храма Петра и Павла, храма в честь Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевского собора. Стоимость проезда не изменится. 

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