СОУНБ приглашает на камерный концерт «Чудное мгновенье»

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11 октября в 18:30 в галерее «Новое пространство» областной библиотеки состоится камерный концерт «Чудное мгновенье».

В программе музыкального вечера романсы русских композиторов, арии из опер С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, А. Аренского, А. Спадавеккиа, С. Слонимского и академические трактовки народных песен.

В исполнении известных самарских вокалистов вы сможете услышать романсы «Я помню чудное мгновенье…» М. Глинки, «Сирень» С. Рахманинова, песни из цикла «Детская» М. Мусоргского, Ариозо Артура из оперы «Овод» А. Спадавекки, арию Снегурочки и другие прекрасные музыкальные произведения русских авторов.



Солисты:

Екатерина Татаринцева – сопрано, солистка Самарской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов.

Артем Фефилов – тенор, лауреат международных конкурсов.

Сияна Репина – сопрано.

Концертмейстеры:

Татьяна Тумбинская, Оксана Морозова, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Вход свободный.

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