Сотрудники СУ скр СО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 99-летием

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Сотрудники следственного управления СК России по Самарской области поздравили Алексея Ефимовича Беляева с 99-летием, пожелав ему крепкого здоровья, активного долголетия и заботы со стороны близких людей.

Алексей Ефимович Беляев, уроженец Волжского района, родился 3 июля 1926 года в селе Яблоновый Овраг. Окончив 7 классов, начал работать в колхозе. В 1945 году был призван на военную службу и направлен на Восточный фронт, где служил до 1951 года. За участие в боях награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», медалью корейского правительства, орденом Отечественной войны II степени. Вернувшись в родное село, Алексей Ефимович посвятил себя мирному труду, работал заведующим сельским домом культуры, электромонтёром связи и радио, киномехаником. На заслуженный отдых ушёл в 1996 году.

Офицеры ведомства зачитали поздравление с 80-летием Великой Победы от имени Председателя СК России А.И. Бастрыкина, выразили слова благодарности за проявленные мужество и героизм и отвагу, пожелали здоровья, внимания и заботы близких людей и долгих лет жизни в кругу семьи!

Подвиги участников Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти будущих поколений, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО