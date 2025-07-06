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Сотрудники СУ скр СО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 99-летием

6 июля 2025 18:11
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В 1945 году он был призван на военную службу и направлен на Восточный фронт, где служил до 1951 года.

Сотрудники следственного управления СК России по Самарской области поздравили Алексея Ефимовича Беляева  с 99-летием, пожелав ему крепкого здоровья, активного долголетия и заботы со стороны близких людей.

Алексей Ефимович Беляев, уроженец Волжского района, родился 3 июля 1926 года в селе Яблоновый Овраг. Окончив 7 классов, начал работать в колхозе. В 1945 году был призван на военную службу и направлен на Восточный фронт, где служил до 1951 года. За участие в боях награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», медалью корейского правительства, орденом Отечественной войны II степени. Вернувшись в родное село, Алексей Ефимович посвятил себя мирному труду, работал заведующим сельским домом культуры, электромонтёром связи и радио, киномехаником. На заслуженный отдых ушёл в 1996 году.

Офицеры ведомства зачитали поздравление с 80-летием Великой Победы от имени Председателя СК России А.И. Бастрыкина, выразили слова благодарности за проявленные мужество и героизм и отвагу,  пожелали здоровья, внимания и заботы близких людей и долгих лет жизни в кругу семьи!

Подвиги участников Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти будущих поколений, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

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