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Сотрудники ИК-28 УФСИН СО поздравили ветерана Великой Отечественной войны

27 февраля 2024 16:48
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В этом году Клавдия Владимировна отметит  свой 100-летний юбилей.

На днях начальник ИК-28 УФСИН России по Самарской области майор внутренней службы Владимир Соколов и капитан внутренней службы София Рубцова навестили Клавдию Владимировну Чукину. Свой визит сотрудники ИК-28 приурочили к государственному празднику Дню защитника Отечества.

Они отметили, что Клавдия Владимировна Чукина прошла славный путь. Ее жизнь и судьба пример для молодых сотрудников. В годы Великой Отечественной войны Клавдия Владимировна самоотверженно трудилась на производстве. Своим трудом она внесла неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией.

Сотрудники ИК-28 УФСИН России по Самарской области выразили слова благодарности ветерану, пожелали ей крепкого здоровья и долголетия. 

В этом году Клавдия Владимировна отметит  свой 100-летний юбилей.

Теги: Мероприятия

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