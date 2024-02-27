Сотрудники ИК-28 УФСИН СО поздравили ветерана Великой Отечественной войны

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На днях начальник ИК-28 УФСИН России по Самарской области майор внутренней службы Владимир Соколов и капитан внутренней службы София Рубцова навестили Клавдию Владимировну Чукину. Свой визит сотрудники ИК-28 приурочили к государственному празднику Дню защитника Отечества.

Они отметили, что Клавдия Владимировна Чукина прошла славный путь. Ее жизнь и судьба пример для молодых сотрудников. В годы Великой Отечественной войны Клавдия Владимировна самоотверженно трудилась на производстве. Своим трудом она внесла неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией.

Сотрудники ИК-28 УФСИН России по Самарской области выразили слова благодарности ветерану, пожелали ей крепкого здоровья и долголетия.

В этом году Клавдия Владимировна отметит свой 100-летний юбилей.