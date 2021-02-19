Состоялся шахматный турнир между сотрудниками  УФСИН СО

Спортивное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, организовал член Общественного совета при УФСИН Алексей Колесников. Сам турнир проходил в Самарской шахматной гостиной.
Почетными гостями соревнований стали вице-президент Федерации шахмат Самарской области Станислав Янушевский, международный мастер шахмат Алексей Славин.
Турнир открыл заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков. Он поприветствовал участников соревнования, пожелал бравых размышлений и уверенных ходов.
Игры проходили по швейцарской системе. Несколько часов длился напряженный и интересный турнир. Участники упорно, используя разнообразные стратегии, старались обыграть соперников. Успех пришел к самым опытным и находчивым.
Первое место по праву заслужил сотрудник СИЗО-1 прапорщик Сергей Александров, второе место у сотрудника УИИ майора внутренней службы Романа Мишина, третье досталось представителю ОТБ капитану внутренней службы Андрею Даниленкову.
Победители получили дипломы и кубки.
А руководством УФСИН принято решение проводить турнир ежегодно, передает пресс-служба УФСИН СО.
Фото: пресс-служба УФСИН СО
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