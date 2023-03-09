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Сокращен срок пребывания в регионе для 189 мигрантов

9 марта 2023 14:09
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Официальная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.

Официальная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию, обязаны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

Как сообщил начальник управления по вопросам миграции полковник полиции Денис Сафаров:

«Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию, обязаны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование в следующие сроки:

- граждане, прибывшие с целью осуществления трудовой деятельности, - в течение 30 дней со дня въезда в Российскую Федерацию либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу;

- граждане, прибывшие с иными целями на срок пребывания свыше 90 дней, - в течение 90 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

Государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование осуществляется однократно, по результатам выдается соответствующий документ.

Проведение обязательных процедур для иностранных граждан организовано по принципу «единого окна» в многофункциональных миграционных центрах региона, расположенных по адресам: г. Самара, ул. Кабельная, 13А, ул. Черногорская, 2А и г. Тольятти, Тупиковый проезд, 4.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями миграционного законодательства Российской Федерации в отношении лиц, уклонившихся от прохождения обязательных процедур, принимается решение о сокращении срока временного пребывания. Кроме того, иностранный гражданин, не исполнивший обязанность по своевременному выезду из Российской Федерации, подлежит депортации.

По итогам 2022 года в связи с неисполнением обязанностей по прохождению обязательной государственной дактилоскопической регистрации сокращен срок временного пребывания 189 иностранным гражданам, в январе 2023 года – 69»

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области в соцсетях:

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