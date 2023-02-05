Скончалась известная самарская журналистка Ольга Гальчинская

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4 февраля на 44 году жизни не стало Ольги Гальчинской. Она трудилась во многих ведущих изданиях Самарской области политическим обозревателем - редактором отдела политики журнала «Дело», в газете «Волжская коммуна», информационном портале «Волга Ньюс», и других СМИ.

Коллеги вспоминают ее как приветливого, добродушного и трудолюбивого человека.

Как сообщает sovainfo.ru прощание с Ольгой Гальчинской состоится в понедельник, 6 февраля, в 10.30 по адресу: Самара, ул. Физкультурная, д. 96. кв. 60.

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