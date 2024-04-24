Школьники Самарской области приняли участие в гонке дронов

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В Самарской области прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». В чемпионате приняла участие 21 команда из 12 районов и городов Самарской области. Ребята продемонстрировали мастерство пилотирования дронов в симуляторе, а также проверили свои теоретические знания в управлении и обращении с дронами. Каждая команда состояла из четырех человек: двух пилотов, одного инженера-техника и одного наставника.

Всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего» знакомит детей и молодёжь с современными технологиями и инновационными устройствами, а также помогает в поиске своей будущей профессии. Проект направлен на формирование у молодёжи востребованных навыков управления дронами, а также на получение знаний об использовании и совершенствовании беспилотных летательных систем.

«Движение Первых не просто инициировано детьми и молодёжью, но и продолжает строиться благодаря их инициативам. Всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего» появился именно благодаря одной из инициатив участников Движения Первых. Сегодня ребята соревновались в своих навыках и знаниях в управлении беспилотными летательными аппаратами. Я уверена, что лучшие команды достойно представят наш регион на Всероссийском этапе чемпионата в Казани», — прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.

В рамках регионального этапа командам предстояло выполнить два задания. Два пилота от каждой команды демонстрировали навык пилотирования, проходя Всероссийскую трассу на техническом симуляторе гонок дронов «DCL − The Game». В это время инженеры-техники проходили второе задание – тестирование на уровень знаний устройства и работы беспилотных летательных аппаратов.

«Движение Первых готовит настоящих пилотов будущего, которые в дальнейшем могут себя реализовать и в сборке летательных аппаратов, и в инженерии, и в спорте. В дальнейшем это направление будет только развиваться, и мы сможем получить востребованных специалистов», – рассказал Евгений Кусеров, вице-президент Федерации Гонок Дронов Самарской области.

По итогам соревнований были выявлены победители в двух возрастных категориях. В категории от 7 до 12 лет победу одержала команда «На крыльях первых» из Кинельского района, а второе место заняла команда «Зумеры» из городского округа Отрадный. Во второй возрастной категории от 13 до 18 лет первое место заняла команда «Гонки дронов» из городского округа Самара, второе место — «ФиПиВи Клаб» также из Самары, а третье заняла команда «Большая Малышевка» из Кинельского района.

Всероссийский этап пройдёт в июле этого года в Казани. Наш регион будут представлять команды, занявшие первые места — «Гонки дронов» и «На крыльях Первых». Пилоты, которые покажут лучшие результаты на финальных соревнованиях пройдут стажировки в крупных промышленных и топливно-энергетических компаниях, где смогут применить полученные навыки на практике.

Организаторами регионального этапа стали региональное отделение Движения Первых Самарской области, Федерация Гонок Дронов Самарской области и Самарский университет.

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области