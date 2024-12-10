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Школьники и студенты Самарской области принимают участие в акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»

10 декабря 2024 12:48
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Школьники и студенты Самарской области принимают участие в акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»

В День Героев Отечества в Сызранской школе №19 состоялся урок мужества для обучающихся 9-11 классов, в котором приняли участие мать Героя Российской Федерации Алексея Кириллина Лидия Александровна Кириллина, педагоги образовательного учреждения, заместитель начальника филиала Военно-воздушной Академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в г. Сызрани по военно-политической работе Дмитрий Бруков и курсанты военного вертолетного училища.
В ходе мероприятия участники почтили память наших бойцов. Учащиеся исполнили авторские стихи и песни, посвящённые героям Отечества, любви к Родине. Также на сцене представили отрывки из постановок о судьбах героев Алексея Кириллина, чье имя носит школа, и Азиза Кудрякова, о памяти прошлых войн и героях специальной военной операции.

Особое внимание в беседе со школьниками приглашенные гости уделили теме СВО, любви к Родине и преимуществам получения военного образования. «Обязанность каждого воина – это защитить свой народ. Нужно помнить всегда, что все подвиги в Великую Отечественную войну были совершены ребятами, которым было от 13 до 14 лет и которые защищали свою страну. Их судьбы и их пример не просто помогают понять контекст определённой эпохи в жизни страны, но и становятся для нас вдохновением и ориентиром, который наполнит сердца стремлениями к созиданию, благородным поступкам, труду на благо близких и общества, умением по-настоящему любить свою семью, свою Родину», – отметил Дмитрий Бруков.

Популяризации высшего военного образования посвящена Всероссийская акция Министерства обороны Российской Федерации «Есть такая профессия – Родину защищать!». До 20 декабря по всей стране пройдут мероприятия, основная цель которых привлечь внимание молодых людей, как юношей, так и девушек, к преимуществам получения военного образования, рассказать об обучении в вузах необходимым военным специальностям, в том числе командной, военно-инженерной, военно-медицинской и военно-гуманитарной направленности. «Сегодня мы приняли участие в мероприятии, формат которого позволяет выстроить прямой диалог между ребятами и офицерам, курсантами, родственниками героев России. И это очень важно. Так мы выходим за рамки коммуникации «ученик – учитель» и даем возможность ребятам задавать вопросы о текущей ситуации, о военной службе, чтобы они в итоге верно расставили приоритеты, в том числе в выборе своей профессии», – отметил Дмитрий Бруков.

За время проведения акции «Есть такая профессия – Родину защищать» для школьников и студентов Самарской области пройдет более 1400 мероприятий на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций региона, районных домов культуры, музеев. В образовательных учреждениях проходят лекции, уроки Мужества, классные часы, встречи с Героями, участниками СВО, экскурсии по музеям, профориентационные встречи с представителями военного комиссариата, высших военных учебных заведений, круглые столы по вопросам высшего военного образования, просмотр военно-патриотических фильмов и кинолектории.

Фото предоставлено ГБОУ СОШ №19 г.Сызрань

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