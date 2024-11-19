Школьники и студенты Самарской области могут принять участие во Всероссийском экологическом зачете

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Регистрация участников Всероссийского экологического тестирования «Зеленый Зачет» от фонда «Компас» стартовала на этой неделе. Это уникальная возможность проверить и одновременно повысить свой уровень экологической грамотности.

«Экологическая грамотность – то, чему мы можем и обязаны научиться для нашего с вами будущего, - подчеркнул руководитель регионального отделения Народного фронта в Самарской области Владимир Марин. — Это прежде всего сознательное потребление ресурсов. Если мы научимся сдерживать рост потребления вредных для окружающей среды компонентов, таких, как пластик или резина, мы сможем продлить и улучшить как свое собственное здоровье, так и позаботиться о здоровье планеты. Не все продукты, которые производители маскируют как экологические, являются таковыми. Именно поэтому экологическое тестирование поможет подробнее разобраться в вопросе».

Принять участие в тестировании могут студенты 1-2 курсов и школьники 8-11 классов. Специально для них преподавателями ведущих профильных вузов страны — МГРИ и РХТУ — подготовлено более 600 уникальных вопросов по экологии, химии, биологии, географии.

Набравшие наибольшее количество баллов пройдут во второй (очный) этап, где предстоит решить олимпиадные задания. Итоги будут подведены в марте 2025 года.

Участие в «Зеленом зачете» дает шанс получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие университеты страны. Зарегистрироваться и пройти тестирование можно по ссылке vk.cc/cEUHzl.

Фото: freepik.com